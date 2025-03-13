Путин поблагодарил Трампа «за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания»

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за то, что он уделяет много внимания украинскому урегулированию.

«Прежде всего я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.