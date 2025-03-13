Путин назвал идею перемирия «правильной», но есть вопросы по которым, «может быть, с президентом Трампом созвониться»

19:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что может созвониться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

«Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.