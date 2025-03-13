Выход бойцов ВСУ из окружения в Курской области стало невозможным - Путин

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход украинских военных из окружения под Курском становится невозможным, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

«Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено, — указал Путин. — Если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно».

По словам президента, украинские военные «пытаются выйти оттуда маленькими группами, по два-три человека», потому что все находится под полным огневым контролем. «Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно. Она там останется, это уже гарантированно», — добавил глава государства.