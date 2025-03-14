Трамп выступает против размещения ядерного оружия в Восточной Европе — Вэнс

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация американского лидера Дональда Трампа не поддерживает идею размещения атомного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше — на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации», — сказал Вэнс.