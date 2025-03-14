Почти 80% населения Украины считают проблему коррупции в стране очень серьезной

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина испытывает очень серьезные проблемы с коррупцией, считают почти 80% украинцев, при этом 57% жителей страны винят в этом Владимира Зеленского и его окружение. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного украинским агентством Info Sapiens.

По его данным, 79,4% населения считают проблемы коррупции в стране очень серьезными. При этом 80,2% опрошенных ответили, что коррупция наиболее распространена на высшем политическом уровне. Индекс восприятия распространенности коррупции за последние несколько лет вырос от 4,25 в 2022 году до 4,52 в 2024 году, где 1 означает, что коррупция отсутствует, а 5 — очень распространена. Согласно опросу, доля населения Украины, которая винит Зеленского и его офис в коррупции, также возросла с 43,9% в 2022 году до 56,5% в 2024 году.

Опрос проводился в период с сентября по ноябрь 2024 года. В нем приняли участие 2 488 человек. Погрешность составила примерно 2%.