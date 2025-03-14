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НОВОСТИ

Администрация Байдена виновна в ухудшении отношений США и РФ, убежден Трамп

16:12 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация 46-го президента США Джо Байдена виновата в том, что отношения США и России так сильно испортились. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <…>, но я собираюсь нас вытащить» — написал он в социальной сети Truth Social.

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