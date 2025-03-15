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Теплая погода приходит на азиатскую часть России — Вильфанд

12:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тепло возвращается в Сибирь, дневные температуры к началу следующей недели вырастут до плюс 4-10 градусов, что на 12-16 единиц выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Теплая погода приходит на азиатскую часть страны, в первой половине следующей недели температура на 12-16 градусов будет выше многолетних значений. И это означает, что днем в западной и северной частях Сибири будет достигать плюс 4-10 градусов», — сказал он.

Метеоролог добавил, что по всей стране сохраняется лишь один регион, где отмечаются отрицательные аномалии температуры. Холодная погода на Чукотке будет доходить до минус 40-42 градусов до вторника включительно. В выходные дни в Хабаровском крае и Амурской области температура будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов, минимальные значения составят минус 30-32 градуса.

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