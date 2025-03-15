Дуров покинул Францию и уехал в Дубай с разрешения суда — AFP

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию, где проживал под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием, и отправился в Дубай (ОАЭ). Об этом сообщило агентство AFP.

Уточняется, что отъезд был одобрен судебными органами Франции.