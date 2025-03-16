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У мошенников появилась новая схема по доступу к сим-картам и мобильному банку – МВД РФ

09:20 16.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России выявило мошенническую схему получения доступа к сим-карте и мобильному банку под предлогом проверки телефонной линии от лица представителя компании оператора мобильной связи. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи, рассказали в управлении. Затем звонивший говорит о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей сим-карте и будут делать звонки за ваш счет», — сказано в материалах. Таким образом аферисты смогут также получить доступ к вашему мобильному банку, подчеркнули в МВД.

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