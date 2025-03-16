Объемы американской помощи Украине с момента возобновления увеличились – МО Польши

13:25 Источник: Интерфакс

После возобновления поставок американской военной помощи Украине, осуществляемой через Польшу, ее объем увеличился, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Украина вновь получает разведывательную и военную помощь от США. Доставляются не только ранее задержанные грузы, но и новая военная помощь", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует агентство PAP.

"Динамика намного масштабнее с момента решения возобновить помощь", - добавил он.