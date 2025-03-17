США нанесли удары по захваченному хуситами судну Galaxy Leader

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США нанесли удары по израильскому судну Galaxy Leader, которое было захвачено мятежным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) в ноябре 2023 года. Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

«Американский противник нанес два удара по капитанской рубке задержанного израильского судна Galaxy Leader», — утверждают источники телеканала.