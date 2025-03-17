США нанесли удары по захваченному хуситами судну Galaxy Leader
09:05 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы США нанесли удары по израильскому судну Galaxy Leader, которое было захвачено мятежным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) в ноябре 2023 года. Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.
«Американский противник нанес два удара по капитанской рубке задержанного израильского судна Galaxy Leader», — утверждают источники телеканала.
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