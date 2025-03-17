У ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на 40 млрд евро, признала Каллас
13:05 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен согласовать «много деталей», прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на 40 млрд евро. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.
«Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», — отметила она.
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