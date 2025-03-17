Живущим в Польше украинцам стали приходить повестки — СМИ
14:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Украины, живущие в польском городе Люблине, стали получать повестки с предложением явиться в рекрутинговый центр подразделения «Украинский легион», который набирает в ВСУ украинцев, живущих в Европе. Об этом сообщает издание «Страна».
По его данным, информация об этом стала распространяться в телеграм-каналах. Издание также опубликовало фото повестки, подчеркнув, что ее подлинность не установлена. При этом, как пишет «Страна», в Люблине действительно находится рекрутинговый центр подразделения.
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