Живущим в Польше украинцам стали приходить повестки — СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Украины, живущие в польском городе Люблине, стали получать повестки с предложением явиться в рекрутинговый центр подразделения «Украинский легион», который набирает в ВСУ украинцев, живущих в Европе. Об этом сообщает издание «Страна».

По его данным, информация об этом стала распространяться в телеграм-каналах. Издание также опубликовало фото повестки, подчеркнув, что ее подлинность не установлена. При этом, как пишет «Страна», в Люблине действительно находится рекрутинговый центр подразделения.