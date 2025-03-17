В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка — МЧС республики

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка России погибла при сходе лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты в Казахстане. Как сообщили ТАСС в МЧС республики, лыжники сами спровоцировали сход снежной массы, катаясь в неположенном месте.

«17 марта 2025 года в районе Левого Талгара на высоте 3 160 метров произошел сход снежной лавины объемом около 50 кубометров. По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности. <…> Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения», — говорится в сообщении.