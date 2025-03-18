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Кремль позже определит формат оглашения итогов разговора Путина и Трампа — Песков

13:05 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль выберет формат оглашения результатов телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после проведения беседы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Форму еще не избрали, как именно мы это сделаем. Мы по результатам разговора быстро примем решение», — сказал представитель Кремля.

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