Кремль позже определит формат оглашения итогов разговора Путина и Трампа — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль выберет формат оглашения результатов телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после проведения беседы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Форму еще не избрали, как именно мы это сделаем. Мы по результатам разговора быстро примем решение», — сказал представитель Кремля.