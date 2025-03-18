ЦРУ приостановило ведение телеграм-канала для вербовки россиян — эксперт
13:32 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США перестало обновлять свой канал в мессенджере Telegram, через который спецслужба вербовала граждан РФ. Об этом в колонке для ТАСС рассказал военный обозреватель ТАСС Александр Хоффманн.
«Последняя запись в канале датируется 16 января этого года — предпоследним рабочим днем [экс-главы ЦРУ Уильяма] Бернса на посту директора агентства. Разумеется, это не значит, что при [действующем директоре ЦРУ Джоне] Рэтклиффе ЦРУ не будет пытаться склонить граждан РФ к измене в пользу США, однако глупым заигрываниям с экспериментальной неприкрытой вербовкой времен Бернса пришел конец», — пишет автор.
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