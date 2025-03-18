ЦРУ приостановило ведение телеграм-канала для вербовки россиян — эксперт

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США перестало обновлять свой канал в мессенджере Telegram, через который спецслужба вербовала граждан РФ. Об этом в колонке для ТАСС рассказал военный обозреватель ТАСС Александр Хоффманн.

«Последняя запись в канале датируется 16 января этого года — предпоследним рабочим днем [экс-главы ЦРУ Уильяма] Бернса на посту директора агентства. Разумеется, это не значит, что при [действующем директоре ЦРУ Джоне] Рэтклиффе ЦРУ не будет пытаться склонить граждан РФ к измене в пользу США, однако глупым заигрываниям с экспериментальной неприкрытой вербовкой времен Бернса пришел конец», — пишет автор.