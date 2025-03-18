Большинство стран ЕС и Брюссель настроены продолжать конфликт на Украине — Сийярто
14:12 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство стран Европейского союза и европейские институты настроены продолжать конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос ТАСС на полях политологической конференции «Раисина диалог».
«Я вижу, что большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — сказал он, подчеркнув, что это приведет лишь к еще большему числу жертв и разрушений.
«Я не знаю, почему Европа этого хочет, почему европейские политики этого хотят. Поэтому я надеюсь, что, по мере того как патриотические политические силы набирают силу в Европе, позиция за мир также наберет силу. И я надеюсь, что приверженность президента [США Дональда] Трампа сделать эти переговоры с Россией успешными сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс», — добавил министр.
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