Большинство стран ЕС и Брюссель настроены продолжать конфликт на Украине — Сийярто

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство стран Европейского союза и европейские институты настроены продолжать конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос ТАСС на полях политологической конференции «Раисина диалог».

«Я вижу, что большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — сказал он, подчеркнув, что это приведет лишь к еще большему числу жертв и разрушений.

«Я не знаю, почему Европа этого хочет, почему европейские политики этого хотят. Поэтому я надеюсь, что, по мере того как патриотические политические силы набирают силу в Европе, позиция за мир также наберет силу. И я надеюсь, что приверженность президента [США Дональда] Трампа сделать эти переговоры с Россией успешными сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс», — добавил министр.