За последние 3 года в экономику РФ удалось вовлечь порядка 2 млн человек — Котяков
15:12 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 2 млн человек удалось вовлечь в экономику РФ за последние три года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на XXXIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«За последние три года за счет безработных и увеличения уровня занятости во всех возрастных когортах удалось дополнительно вовлечь в экономику порядка 2 млн человек. Это тот потенциальный дефицит, который был закрыт за этот период. Однако этот резерв сегодня практически исчерпан, и наш главный резерв — это молодежь», — сказал он.
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