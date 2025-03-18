За последние 3 года в экономику РФ удалось вовлечь порядка 2 млн человек — Котяков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2 млн человек удалось вовлечь в экономику РФ за последние три года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на XXXIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«За последние три года за счет безработных и увеличения уровня занятости во всех возрастных когортах удалось дополнительно вовлечь в экономику порядка 2 млн человек. Это тот потенциальный дефицит, который был закрыт за этот период. Однако этот резерв сегодня практически исчерпан, и наш главный резерв — это молодежь», — сказал он.