Телефонные переговоры президентов России и США завершились, беседа шла более полутора часов
19:46 18.03.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разговор завершился», — сказал он.
Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин окончили телефонные переговоры, сообщает NBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
"Сотрудник Белого дома сказал NBC News, что разговор Трампа и Путина окончен. Он продолжался более полутора часов", - информирует телеканал.
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