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НОВОСТИ

Телефонные переговоры президентов России и США завершились, беседа шла более полутора часов

19:46 18.03.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разговор завершился», — сказал он.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин окончили телефонные переговоры, сообщает NBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Сотрудник Белого дома сказал NBC News, что разговор Трампа и Путина окончен. Он продолжался более полутора часов", - информирует телеканал.

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