Россия и Украина проведут обмен пленными 175 на 175 человек - Кремль

20:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина проведут обмен пленными 19 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. О содержании беседы двух лидеров сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек», — говорится в сообщении.