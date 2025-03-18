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Россия и Украина проведут обмен пленными 175 на 175 человек - Кремль

20:33 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина проведут обмен пленными 19 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. О содержании беседы двух лидеров сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек», — говорится в сообщении.

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