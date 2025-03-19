США хотят масштабной торговли с РФ, в том числе с прицелом на покупку минералов — Трамп
09:05 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, в том числе в приобретении у нее редкоземельных элементов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир во вторник.
«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — прим. ТАСС) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер.
НОВОСТИ
- 09:20 19.03.2025
- Администрация США изучает возможность отказа от командования силами НАТО в Европе — источник
- 09:00 19.03.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 57 украинских БПЛА над регионами России
- 22:45 18.03.2025
- ВСУ безуспешно попытались пересечь границу в направлении Белгородской области – МО РФ
- 22:20 18.03.2025
- Трамп об урегулировании на Украине: Процесс теперь идет в полную силу и с полными последствиями
- 20:33 18.03.2025
- Россия и Украина проведут обмен пленными 175 на 175 человек - Кремль
- 20:29 18.03.2025
- Телефонный разговор президентов РФ и США. Полный текст сообщения пресс-службы Кремля
- 19:46 18.03.2025
- Телефонные переговоры президентов России и США завершились, беседа шла более полутора часов
- 18:45 18.03.2025
- ФРГ собирается выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генассамблеи ООН
- 18:30 18.03.2025
- Банк России понизил крусы доллара и евро
- 17:40 18.03.2025
- Путин поручил следить за возвращением западных компаний, «хлопнувших дверью»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать