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НОВОСТИ

США хотят масштабной торговли с РФ, в том числе с прицелом на покупку минералов — Трамп

09:05 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, в том числе в приобретении у нее редкоземельных элементов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир во вторник.

«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — прим. ТАСС) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер.

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