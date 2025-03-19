США хотят масштабной торговли с РФ, в том числе с прицелом на покупку минералов — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, в том числе в приобретении у нее редкоземельных элементов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир во вторник.

«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — прим. ТАСС) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер.