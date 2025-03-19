Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА
10:05 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар начался на нефтебазе в Кавказском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА. Работа предприятия приостановлена, пострадавших нет, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания — 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена. По предварительным данным, пострадавших нет.
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