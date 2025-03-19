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НОВОСТИ

ЕС не намерен останавливать поставки оружия на Украину — Каллас

13:20 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не намерен прекращать поставки оружия на Украину, что для России является условием для прекращения огня. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, отвечая на вопросы агентства Reuters.

«Мы продолжаем работать над программой помощи», — заявила она, отвечая на вопрос о ситуации вокруг плана оказания помощи Киеву на сумму 40 млрд евро. «Украина должна быть способна защищать себя», — полагает Каллас.

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