Кремль продолжит диалог с США о прекращении поставок Киеву, но не публично - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вчерашнем разговоре обсуждали вопрос о возможном прекращении военной помощи Киеву. Кремль считает эту тему важной и продолжит ее поднимать, но не в публичной плоскости, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться. Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены», — ответил он на вопрос, давал ли Вашингтон Москве какие-то обещания на этот счет, будет ли как-то гарантировано прекращение военной помощи и от Европы.