Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Киев обменялись пленными по формуле 175 на 175, сообщили в Минобороны РФ,

«19 марта 2025 г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — сказали там.