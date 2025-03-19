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НОВОСТИ

Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175

17:00 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Киев обменялись пленными по формуле 175 на 175, сообщили в Минобороны РФ,

«19 марта 2025 г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — сказали там.

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