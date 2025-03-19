Трамп и Зеленский обсуждали вопрос передачи во владение США украинских АЭС
22:50 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
«Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры», — отмечается в документе.
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