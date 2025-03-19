0
0
0
НОВОСТИ

Трамп и Зеленский обсуждали вопрос передачи во владение США украинских АЭС

22:50 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры», — отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 19.03.2025
Украина продолжить получать от США разведданные, «что касается обороны» - Белый дом
0
271
20:20 19.03.2025
Зеленский согласился с предложением Трампа не бить по энергетическим объектам - СМИ
0
320
18:37 19.03.2025
В телефонной беседе Путин и Трамп не обсуждали тему личной встречи
0
405
17:40 19.03.2025
Экспертные группы РФ и США обсудят Украину в Эр-Рияде в ближайшие дни — Уолтц
0
456
17:12 19.03.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в Курской области за сутки — МО РФ
0
498
17:00 19.03.2025
Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175
0
517
16:32 19.03.2025
Пашинян заявил о готовности подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном
0
543
16:30 19.03.2025
Сбер готов профинансировать создание почти 27 тысяч новых гостиничных номеров
0
513
16:12 19.03.2025
Парламент Сербии принял отставку премьера, спикер допустила внеочередные выборы в июне
0
559
16:00 19.03.2025
Президент Венгрии вопреки призывам Брюсселя подписал закон о запрете на гей-парады*
0
576

Возврат к списку