Трамп и Зеленский обсуждали вопрос передачи во владение США украинских АЭС

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры», — отмечается в документе.