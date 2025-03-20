Несколько дополнительных истребителей F-16 прибыли на Украину, утверждает Зеленский

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила от западных партнеров еще несколько американских истребителей F-16, заявил Владимир Зеленский.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», — сказал он на онлайн-брифинге, запись которого опубликована в YouTube-канале офиса Зеленского.

При этом он отказался приводить детали и назвать количество прибывших истребителей.