Потери ВСУ на белгородском направлении составили до 150 военных, 4 танка
13:32 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении составили до 150 военных, 4 танка, 19 бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На белгородском направлении подразделениями группировки войск „Север“ нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, из них 4 боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня „Град“ и 2 артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
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