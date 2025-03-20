Потери ВСУ на белгородском направлении составили до 150 военных, 4 танка

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении составили до 150 военных, 4 танка, 19 бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск „Север“ нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, из них 4 боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня „Град“ и 2 артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.