Граждане Украины должны узаконить свое пребывание или до осени покинуть РФ — указ Путина

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, должны до 10 сентября узаконить свое пребывание или же покинуть страну. Это предписывается указом президента РФ Владимира Путина, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — говорится в указе.