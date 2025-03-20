Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,8 млрд, до $641,9 млрд — ЦБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ на 14 марта 2025 г. составили $641,9 млрд, увеличившись за неделю на $2,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 7 марта, объем резервов составлял $639,1 млрд.