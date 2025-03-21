США и Украина в самое ближайшее время подпишут соглашение по ресурсам — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Украина в кратчайшие сроки подпишут соглашение по украинским ресурсам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«И одно из того, что мы делаем, — это подписание в самое ближайшее время соглашения по редкоземельным металлам с Украиной», — отметил глава государства.