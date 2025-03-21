США и Украина в самое ближайшее время подпишут соглашение по ресурсам — Трамп
09:05 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Украина в кратчайшие сроки подпишут соглашение по украинским ресурсам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
«И одно из того, что мы делаем, — это подписание в самое ближайшее время соглашения по редкоземельным металлам с Украиной», — отметил глава государства.
НОВОСТИ
- 09:00 21.03.2025
- За ночь уничтожены 43 БПЛА над четырьмя регионами РФ
- 21:55 20.03.2025
- «Роснефть» в 2024 году получила рекордную выручку – 10,1 трлн рублей
- 21:30 20.03.2025
- Ковентри: Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтных зон
- 21:05 20.03.2025
- Каллас считает себя «оптимальным человеком» для переговоров с представителями Украины и РФ
- 20:56 20.03.2025
- «Роснефть» в 2024 году опять стала крупнейшим в России независимым производителем газа
- 20:47 20.03.2025
- «Роснефть» - крупнейший налогоплательщик России
- 20:45 20.03.2025
- Президент России направил поздравление Кирсти Ковентри в связи с избранием на пост главы МОК
- 18:50 20.03.2025
- В Липецке открылся кампус «Школы 21»
- 18:40 20.03.2025
- Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана президентом Международного олимпийского комитета
- 17:47 20.03.2025
- Глава Евросовета считает временное прекращение огня на Украине стратегической ошибкой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать