В 11 регионах России затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка — МЧС
10:32 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Паводок привел к затоплению 107 домов и 310 приусадебных участков в 11 России. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.
«На сегодняшний день в 11 субъектах Российской Федерации остаются затопленными в 6 населенных пунктах и 2 СНТ 107 жилых домов: 106 — республика Башкортостан, один — Иркутская область, 34 дачных дома (22 — Республика Хакасия, 12 — Челябинская область), 310 приусадебных участков (245 — Республика Башкортостан, 47 — Республика Хакасия, 13 — Челябинская область, 5 — Иркутская область), 48 низководных мостов и 39 участков автомобильных дорог», — сообщили в министерстве.
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