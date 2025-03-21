В 11 регионах России затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка — МЧС

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паводок привел к затоплению 107 домов и 310 приусадебных участков в 11 России. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

«На сегодняшний день в 11 субъектах Российской Федерации остаются затопленными в 6 населенных пунктах и 2 СНТ 107 жилых домов: 106 — республика Башкортостан, один — Иркутская область, 34 дачных дома (22 — Республика Хакасия, 12 — Челябинская область), 310 приусадебных участков (245 — Республика Башкортостан, 47 — Республика Хакасия, 13 — Челябинская область, 5 — Иркутская область), 48 низководных мостов и 39 участков автомобильных дорог», — сообщили в министерстве.