Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек — СК

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в рамках расследования признали потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область 43 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель СК Александр Бастрыкин.

«Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек», — отметили в СК.