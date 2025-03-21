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НОВОСТИ

ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит

12:00 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные после вторжения в Курскую область запрещали мирным жителям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель СК Александр Бастрыкин.

«В ходе следственных действий жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита», — сообщили в СК.

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