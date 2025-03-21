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НОВОСТИ

Медведев саркастично удивился, что на РФ «еще не повесили» пожар в Хитроу

14:12 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон может попытаться возложить на Москву вину за пожар на электрической подстанции аэропорта Хитроу, полагает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«С нетерпением жду, когда на Россию повесят еще и пожар в Хитроу. Чего тянешь, [Кир] Стармер», — с иронией написал он, обратившись к премьеру Великобритании.

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