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Британия ускорит работу по формированию «миротворческих сил» для Украины — представитель премьера

17:12 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания интенсифицирует работу по формированию «миротворческих сил» для отправки на Украину. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, слова которого приводит агентство Reuters.

«Мы продолжим ускорять темп и масштабы операционного планирования, — сказал он. — Мы обговариваем детали и внимательнее изучаем структуру будущих сил». Представитель Стармера добавил, что британские военные планировщики встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить круг действий потенциального западного воинского контингента на Украине.

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