Трамп: Сейчас [по конфликту на Украине] ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина очень скоро выйдут на полное прекращение огня, вопросы раздела украинских территорий обсуждаются прямо сейчас. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я думаю, что очень скоро мы добьемся полного прекращения огня [на Украине], а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент», — отметил глава государства.