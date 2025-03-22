Два человека пострадали из-за взрыва БПЛА в доме в Ростове-на-Дону
09:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека пострадали в результате взрыва БПЛА в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
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