Два человека пострадали из-за взрыва БПЛА в доме в Ростове-на-Дону

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека пострадали в результате взрыва БПЛА в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.