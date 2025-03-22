За организацией теракта в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественного государства — СК

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы недружественного государства стоят за планированием и организацией теракта в концертном зале «Крокус сити холл», совершенного ровно год назад. Их целью была дестабилизация обстановки в России, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — сказала она.