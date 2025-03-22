Сербия отозвала голос по резолюции против РФ в ООН, не желая «обидеть друзей» — Вулин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия совершила ошибку, проголосовав в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН. Официальный Белград ее признает, потому что не хочет «обидеть друзей», заявил вице-премьер республики Александар Вулин.

«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.