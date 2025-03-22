0
0
185
НОВОСТИ

Сербия отозвала голос по резолюции против РФ в ООН, не желая «обидеть друзей» — Вулин

15:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия совершила ошибку, проголосовав в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН. Официальный Белград ее признает, потому что не хочет «обидеть друзей», заявил вице-премьер республики Александар Вулин.

«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 22.03.2025
Обученного персонала для управления АЭС Украины не хватит ни у одной страны — глава ЗАЭС
0
27
14:00 22.03.2025
Байдена лишили допуска к секретной информации
0
303
13:00 22.03.2025
Командование ВСУ угрожает репрессиями мобилизованным за отступление из Суджи
0
401
12:30 22.03.2025
Умерла Лариса Голубкина
0
482
12:00 22.03.2025
РФ нанесла Западу «катастрофическое поражение» на Украине — американский политолог
0
578
11:30 22.03.2025
На юге европейской части России ожидается сильное повышение температуры
0
533
11:00 22.03.2025
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может потерять власть и уйти на вторые роли — Bild
0
686
10:30 22.03.2025
За организацией теракта в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественного государства — СК
0
664
10:00 22.03.2025
Обсуждение гарантий безопасности для Украины остается открытым — Уиткофф
0
620
09:30 22.03.2025
Силы РФ формируют огневой мешок для ВСУ в центре Часова Яра в ДНР — Марочко
0
683

Возврат к списку