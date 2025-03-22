Сербия отозвала голос по резолюции против РФ в ООН, не желая «обидеть друзей» — Вулин
15:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия совершила ошибку, проголосовав в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН. Официальный Белград ее признает, потому что не хочет «обидеть друзей», заявил вице-премьер республики Александар Вулин.
«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
НОВОСТИ
- 16:00 22.03.2025
- Обученного персонала для управления АЭС Украины не хватит ни у одной страны — глава ЗАЭС
- 14:00 22.03.2025
- Байдена лишили допуска к секретной информации
- 13:00 22.03.2025
- Командование ВСУ угрожает репрессиями мобилизованным за отступление из Суджи
- 12:30 22.03.2025
- Умерла Лариса Голубкина
- 12:00 22.03.2025
- РФ нанесла Западу «катастрофическое поражение» на Украине — американский политолог
- 11:30 22.03.2025
- На юге европейской части России ожидается сильное повышение температуры
- 11:00 22.03.2025
- Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может потерять власть и уйти на вторые роли — Bild
- 10:30 22.03.2025
- За организацией теракта в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественного государства — СК
- 10:00 22.03.2025
- Обсуждение гарантий безопасности для Украины остается открытым — Уиткофф
- 09:30 22.03.2025
- Силы РФ формируют огневой мешок для ВСУ в центре Часова Яра в ДНР — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать