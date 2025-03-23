Массовых банкротств застройщиков в Банке России не ожидают

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не ждет массовых банкротств застройщиков на фоне высоких процентных ставок и снижения темпов роста ипотеки. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью «Российской газете».

«Нет, массовых банкротств застройщиков мы не ждем. Со сложностями могут столкнуться отдельные компании, которые вели себя необдуманно, брали много кредитов, но эта ситуация не будет системной», — отметила Данилова.