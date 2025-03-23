Суд арестовал мэра Стамбула, который обвиняется в коррупции и пособничестве терроризму

10:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовный суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для мэра этого мегаполиса Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму. Как отмечает телеканал A haber, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Имамоглу предъявляются обвинения в рамках двух разбирательств. Одно касается коррупции в мэрии, другое — пособничества терроризму. Отмечается, что он арестован в рамках дела о коррупции. Между тем в ходатайстве обвинения указаны обвинения в «пособничестве вооруженной террористической организации», «создании преступной организации», «фальсификации результатов тендеров», «взяточничестве».