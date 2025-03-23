0
0
105
НОВОСТИ

Суд арестовал мэра Стамбула, который обвиняется в коррупции и пособничестве терроризму

10:27 23.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовный суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для мэра этого мегаполиса Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму. Как отмечает телеканал A haber, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Имамоглу предъявляются обвинения в рамках двух разбирательств. Одно касается коррупции в мэрии, другое — пособничества терроризму. Отмечается, что он арестован в рамках дела о коррупции. Между тем в ходатайстве обвинения указаны обвинения в «пособничестве вооруженной террористической организации», «создании преступной организации», «фальсификации результатов тендеров», «взяточничестве».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 23.03.2025
На укрепление границ с Россией и Белоруссией Польша получит от ЕС 52 млн евро
0
144
09:50 23.03.2025
Стармер: Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок
0
312
09:20 23.03.2025
Массовых банкротств застройщиков в Банке России не ожидают
0
304
09:00 23.03.2025
Более полусотни украинских дронов было уничтожено за ночь над регионами России – МО РФ
0
320
21:00 22.03.2025
Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье — Сийярто
0
1150
20:30 22.03.2025
Число эвакуированных из курского приграничья достигло 571, среди них 16 детей — Хинштейн
0
1003
20:00 22.03.2025
Китай сообщил о создании оборудования для резки кабелей на большой глубине
0
1227
19:30 22.03.2025
Литва заявила о намерении минировать границу с Белоруссией и Россией
0
1142
19:00 22.03.2025
На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами
0
1197
18:30 22.03.2025
Власти Сербии не позволят западным спецслужбам совершить цветную революцию — вице-премьер
0
1032

Возврат к списку