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Предварительно, 5 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком у аэропорта Симферополя

10:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек, предварительно, погибли из-за столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД региона.

«Предварительно, 5 погибших, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

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