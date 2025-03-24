Предварительно, 5 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком у аэропорта Симферополя

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек, предварительно, погибли из-за столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД региона.

«Предварительно, 5 погибших, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.