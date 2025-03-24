Предварительно, 5 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком у аэропорта Симферополя
10:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек, предварительно, погибли из-за столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД региона.
«Предварительно, 5 погибших, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:32 24.03.2025
- ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ
- 10:20 24.03.2025
- Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции, уступив в вопросе долгов — Politico
- 10:05 24.03.2025
- Регулярное морское прибрежное сообщение на Черном море могут возобновить в 2025 г.
- 09:32 24.03.2025
- Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты
- 09:20 24.03.2025
- Президент Алжира заявил, что военные соглашения с США не поставят под сомнение дружбу с РФ
- 09:05 24.03.2025
- Член политбюро ХАМАС убит при израильском ударе на юге Газы
- 09:00 24.03.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 28 украинских БПЛА
- 00:10 24.03.2025
- Эксперт: совокупный вклад «Роснефти» в национальную экономику РФ составил около 10 трлн рублей
- 19:00 23.03.2025
- Уолтц назвал несколько тем переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
- 18:09 23.03.2025
- Афипский НПЗ запустил современный комплекс гидрокрекинга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать