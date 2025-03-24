В Швеции не считают США надежным военным союзником — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником и не рассчитывали бы на их помощь в случае какого-либо нападения на королевство. Таковы данные опроса, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу газеты Dagens nyheter спустя год после вступления страны в НАТО.

Согласно результатам, 44% респондентов считают, что США вряд ли окажут Швеции военную помощь в случае нападения, 21% не определились с ответом, и только 35% продолжают надеяться на Америку. Что касается распределения мнений среди сторонников той или иной партии, то наибольшую веру в поддержку США сохраняют сторонники правой Умеренной коалиционной партии.