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НОВОСТИ

В Швеции не считают США надежным военным союзником — опрос

16:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Швеции не считают США надежным союзником и не рассчитывали бы на их помощь в случае какого-либо нападения на королевство. Таковы данные опроса, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу газеты Dagens nyheter спустя год после вступления страны в НАТО.

Согласно результатам, 44% респондентов считают, что США вряд ли окажут Швеции военную помощь в случае нападения, 21% не определились с ответом, и только 35% продолжают надеяться на Америку. Что касается распределения мнений среди сторонников той или иной партии, то наибольшую веру в поддержку США сохраняют сторонники правой Умеренной коалиционной партии.

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