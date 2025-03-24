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В Раде назвали шокирующими заявления Уиткоффа по урегулированию на Украине

16:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал шокирующими высказывания спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования украинского конфликта.

В пятницу Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сделал ряд резонансных заявлений по Украине. В частности, по его словам, в Киеве согласились на проведение президентских выборов, а Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали, что Украина не станет членом НАТО. Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чем дело — в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи», — прокомментировал Мережко высказывания Уиткоффа в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

«Уиткофф в этом же интервью говорит, что он представляет интересы [президента США Дональда] Трампа, выражает его точку зрения. И это очень небезопасно. Президент Трамп должен дезавуировать эти заявления, потому что они противоречат, прежде всего, политике США, — продолжил он. — Мы, понятно, не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этот человек должен быть отстранен от делегации, он не может быть представителем президента».

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