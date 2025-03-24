Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов 9 апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Юрий Падалко.

«[Ефремов выйдет из колонии] 9 апреля», — сказал он.

В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение актера об УДО.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.