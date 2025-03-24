Трамп заявил, что ведется обсуждение территорий и линий разграничения между РФ и Украиной

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведется обсуждение территориальных вопросов, а также возможных линий разграничения между РФ и Украиной.

«Мы говорим о территориях сейчас. Мы говорим о линиях разграничения», — сказал он журналистам после заседания кабинета.