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Трамп заявил, что ведется обсуждение территорий и линий разграничения между РФ и Украиной

20:40 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведется обсуждение территориальных вопросов, а также возможных линий разграничения между РФ и Украиной.

«Мы говорим о территориях сейчас. Мы говорим о линиях разграничения», — сказал он журналистам после заседания кабинета.

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