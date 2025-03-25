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Суд разрешил Эстонской православной церкви изменить название

13:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви (ЭПЦ) изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Согласно постановлению суда, новое название соответствует законодательству и не вводит в заблуждение относительно цели, масштабов или правовой формы церкви. Инстанция сочла обоснованными и понятными пояснения о том, что новое название корректно отражает цель и сферу деятельности церкви, то есть речь идет о христианской православной церкви, действующей в Эстонии. По мнению суда, в условиях свободы вероисповедания нельзя делать вывод о том, что какая-либо церковь может охватывать всех верующих.

Решение суда является окончательным и вступило в законную силу, добавляет портал.

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