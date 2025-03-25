Картина с горящим Кремлем показывает духовное развитие Зеленского — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фотография Владимира Зеленского на фоне картин с горящим Кремлем наилучшим образом иллюстрирует уровень его духовного развития и внутреннего состояния, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее соответствующие кадры с Зеленским, позирующим на фоне этих картин, разместил взявший у него интервью журнал Time.

«Я бы это никак не комментировал. Ну, наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае это не красит тех, кто снимает, кто это публикует, и кто позирует на таких фотографиях», — отметил представитель Кремля.