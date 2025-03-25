Картина с горящим Кремлем показывает духовное развитие Зеленского — Песков
13:20 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фотография Владимира Зеленского на фоне картин с горящим Кремлем наилучшим образом иллюстрирует уровень его духовного развития и внутреннего состояния, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее соответствующие кадры с Зеленским, позирующим на фоне этих картин, разместил взявший у него интервью журнал Time.
«Я бы это никак не комментировал. Ну, наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае это не красит тех, кто снимает, кто это публикует, и кто позирует на таких фотографиях», — отметил представитель Кремля.
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