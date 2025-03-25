Киев продолжил бить по энергоинфраструктуре на фоне переговоров в Эр-Рияде — Минобороны РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев продолжил удары по российской мирной энергетической инфраструктуре на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На фоне проходивших 24 марта т. г. в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.